Sun Art Retail Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Sun Art Retail: Aktuelle Analyse von Sentiment und Buzz

Die Diskussionsintensität rund um Sun Art Retail zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben. Allerdings waren die Kommentare der vergangenen Tage überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sun Art Retail aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 27,91 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine Abweichung von -25,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Diese Faktoren zeigen, dass die aktuelle Stimmung und technische Analyse von Sun Art Retail insgesamt als durchweg "Neutral" bis "Gut" einzustufen ist.