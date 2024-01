Sun Art Retail Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sun Art Retail liegt bei 180,24, was über dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise teuer ist und daher aufgrund fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Sun Art Retail beträgt derzeit 2,92 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,55 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Sun Art Retail in den sozialen Medien weisen in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegend negative Meinungen auf. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Sun Art Retail im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" mit einer Rendite von -44,02 Prozent um mehr als 30 Prozent darunter. Ebenso liegt die Rendite von -23,96 Prozent der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" über der Rendite von Sun Art Retail. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Sun Art Retail in Bezug auf das KGV, die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und die Aktienkursentwicklung insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.