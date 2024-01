Sun Art RetailADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Sun Art Retail liegt aktuell bei 2,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen geringeren Ertrag von 2,62 Prozentpunkten bedeutet. Das Unternehmen weist somit niedrigere Dividenden auf, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sun Art Retail in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,02 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt um -24,17 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Unterperformance von -19,85 Prozent. Auch im Sektor "Verbrauchsgüter" lag die Rendite mit -13,83 Prozent höher als bei Sun Art Retail, das 30,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zum letzten Monat unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sun Art Retail-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sun Art Retail liegt bei 39,29 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 63,64 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basiert somit ebenfalls auf "Neutral".