Sun Art RetailADR Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Sun Art Retail bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 70 für Sun Art Retail, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation interpretiert wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Sun Art Retail einen Wert von 180,24 hat, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 269 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 48. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Sun Art Retail-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,97 Prozent erzielt, was 37,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -19,53 Prozent, wobei Sun Art Retail aktuell 27,45 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sun Art Retail-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,11 HKD 39,81 Prozent über dem aktuellen Kurs (1,27 HKD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs von 1,53 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt um 16,99 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.