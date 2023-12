Sun Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs des Unternehmens Imperium hat im letzten Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Aktienkurs von Imperium um 80,31 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,31 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -3,24 Prozent, wobei Imperium aktuell um 71,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 34,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als normal bewertet, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Imperium. Als Resultat wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.