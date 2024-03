Sun Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Imperium war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne ausschlaggebende positive oder negative Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen gab es keine speziellen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die langfristige Betrachtung der Online-Kommunikation spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Imperium zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Imperium liegt bei 22,22, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Imperium mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 % für Diversifizierte Verbraucherdienste. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt.