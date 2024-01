Sun Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für Imperium liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 93,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Imperium also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Imperium im vergangenen Jahr eine Rendite von -75 Prozent erzielt, was 79,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -4,34 Prozent, und Imperium liegt aktuell 70,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Imperium wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Imperium schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,27 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,27 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".