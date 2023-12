SunPower Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Sunpower hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Laut dem Anleger-Sentimentsbarometer gab es an drei Tagen positive Diskussionen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sunpower in den letzten 12 Monaten eine Performance von -78,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 240,08 Prozent, was einer Underperformance von -318,45 Prozent für Sunpower entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 147,5 Prozent erzielte, lag Sunpower 225,86 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Sunpower im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 89,54, was einen Abstand von 187 Prozent zum Branchen-KGV von 31,2 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Sunpower eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent liegt. Diese Differenz von -16,96 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich für Sunpower aufgrund des vorherrschenden Anleger-Sentiments, des Aktienkurses, der fundamentalen Bewertung und der Dividendenpolitik eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

SunPower kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SunPower jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SunPower-Analyse.

