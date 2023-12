SunPower Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunpower liegt mit 89,54 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 31 Prozent, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Sunpower in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Sunpower bei 8,58 USD, während der Aktienkurs selbst bei 4,93 USD liegt, was einem Abstand von -42,54 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,59 USD, was einer Differenz von +7,41 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume ergibt daher eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Sunpower aktuell 67,95, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich bei Sunpower eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Sunpower eine neutrale bis schlechte Bewertung auf Basis der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz.