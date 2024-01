SunOpta-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Sunopta-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,73 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,54 USD weicht um -3,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,67 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +18,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Sunopta-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Sunopta-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sunopta-Aktie überverkauft ist, da der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 2 liegt. Demnach erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,88, was darauf hindeutet, dass die Sunopta-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Sunopta insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon durchschnittlich 4 als "Gut" eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst sie entsprechend bewertet hat. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 74,49 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Sunopta in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sunopta verzeichnet wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating für Sunopta führt.