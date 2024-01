SunHydrogen Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Sunhydrogen schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,17 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Sunhydrogen beträgt derzeit 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Sunhydrogen-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,012 USD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20 Prozent) des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage bei 0,01 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunhydrogen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sunhydrogen besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen haben und an drei Tagen negative. Auch aktuell überwiegen die positiven Themen, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Dadurch erhält Sunhydrogen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.