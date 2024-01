SunHydrogen Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Sunhydrogen-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,012 USD und ist damit 40 Prozent unter dem GD200 von 0,02 USD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 0,01 USD, was einem positiven Signal von +20 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sunhydrogen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird Sunhydrogen in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Sunhydrogen-Aktie, mit neutralen und auch negativen Einschätzungen aus verschiedenen Analysekriterien.