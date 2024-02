SunHydrogen Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sunhydrogen diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen haben hingegen vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Sunhydrogen auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Stimmung hat sich für Sunhydrogen in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Die Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sunhydrogen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sunhydrogen-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich kein überkaufter oder -verkaufter Zustand (Wert: 50), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sunhydrogen.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Sunhydrogen derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.07%). Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Sunhydrogen-Aktie, basierend auf der Analyse des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation, des Relative Strength Index und der Dividendenrendite.