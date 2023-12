SunHydrogen Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Sunhydrogen liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Sunhydrogen beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sunhydrogen ist insgesamt positiv und wird daher als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,013 USD lag, was einem Unterschied von -35 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs zum 50-Tages-Durchschnitt liegt jedoch über dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Sunhydrogen-Aktie in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.