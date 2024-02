SunHydrogen Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Sunhydrogen wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,02 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,011 USD liegt, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 USD zeigt eine Abweichung von +10 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus die Einschätzung als "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), stuft die Sunhydrogen ebenfalls als "Schlecht" ein. Der RSI liegt bei 100 und der RSI25 bei 57,14, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Sunhydrogen ist hingegen insgesamt positiv. Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen zeigen überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sunhydrogen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.