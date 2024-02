SunHydrogen Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Sunhydrogen: Aktienanalyse und Bewertung

Die Sunhydrogen-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sunhydrogen bei 0,01 USD, während der aktuelle Aktienkurs 0,012 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen Stand von 0,01 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wird die Diskussionsintensität für Sunhydrogen langfristig als mittelmäßig eingestuft, weshalb das Signal die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt und somit zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Sunhydrogen als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 53,85 aufweist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.