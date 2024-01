SunHydrogen Aktie: Keine Angst!

Die Sunhydrogen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 USD aufgewiesen. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,013 USD, was eine Abweichung von -35 Prozent ergibt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,01 USD, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sunhydrogen beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Sunhydrogen.