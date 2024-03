SunHydrogen Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI für Sunhydrogen sowohl für 7 Tage als auch für 25 Tage heran.

Der RSI7 für Sunhydrogen liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI7. Der 25-Tage-RSI für Sunhydrogen liegt bei 63,64, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Die Gesamtbewertung ergibt daher ein "Neutral"-Rating für Sunhydrogen in diesem Abschnitt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes kann über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Sunhydrogen hat in diesem Bereich nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sunhydrogen in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Sunhydrogen-Aktie beträgt derzeit 0,01 USD, was auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sunhydrogen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Sunhydrogen beträgt derzeit 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Sunhydrogen für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.