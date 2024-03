SunHydrogen Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Sunhydrogen-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,03 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating zur Folge hat. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,01 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +10 Prozent als "Gut" einstuft. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, wodurch die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" ausfällt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating für die Aktie vergeben wird.

SunHydrogen kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SunHydrogen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SunHydrogen-Analyse.

