SunHydrogen Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Sunhydrogen-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage Basis (50), so ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird Sunhydrogen daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Volumen der Online-Kommunikation lassen sich präzise mit unserer Analyse verfolgen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Sunhydrogen jedoch deutlich verschlechtert, wodurch die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Sunhydrogen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die charttechnische Entwicklung der Sunhydrogen-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,01 USD, was einen deutlichen Unterschied von +20 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,012 USD) darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt mit einem Unterschied von +20 Prozent zum letzten Schlusskurs über diesem, wodurch die Sunhydrogen-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating erhält. Die Aktie erhält somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sunhydrogen diskutiert, jedoch sind in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen prägend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Sunhydrogen daher auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.