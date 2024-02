Summit Therapeutics Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Summit Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,27 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,07 USD liegt, was einer Abweichung von +123,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 3,31 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +53,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Summit Therapeutics-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" rechtfertigt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass die Aktivität in Bezug auf Summit Therapeutics langfristig stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Summit Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 20,71 für den RSI7 und 28,44 für den RSI25, was beide zu einer "Gut"-Empfehlung führen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.