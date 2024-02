Summit State Bank Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Summit State Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,33 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -23,82 Prozent bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um -1,51 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 151537,48 Prozent, wobei Summit State Bank um 151562,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Summit State Bank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Summit State Bank beträgt 23,97 und führt somit zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,4 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Diskussionsstärke registriert wurden, erhält Summit State Bank in diesen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Summit State Bank als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,15 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 16,63 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine Einstufung als "Gut".