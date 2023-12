Summit Midstream Partners LP Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Summit Midstream, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 54,85 Punkten. Das deutet darauf hin, dass Summit Midstream momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 62,67 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Summit Midstream führt.

Ein weiterer Faktor, der die Aktienstimmung beeinflusst, ist das Sentiment und Buzz in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Summit Midstream zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Summit Midstream langfristig als "Neutral" ein, wobei ein durchschnittliches Kursziel von 22 USD erwartet wird. Dies entspricht einer Erwartung von 24,08 Prozent und führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Anleger-Stimmung bei Summit Midstream in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung führt.

