Summit Midstream Partners LP Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Summit Midstream als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei der RSI7 für sieben Tage bei 50 liegt und der RSI25 für 25 Tage bei 54,26. Beide Werte führen zu einer Neutral-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung für Summit Midstream ergibt ebenfalls ein neutrales Bild, da in den letzten 12 Monaten keine schlechten Einschätzungen, eine neutrale und keine positiven Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Summit Midstream liegt bei 22 USD, was einem potenziellen Anstieg um 23,18 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Summit Midstream-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,14 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,86 USD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 18,8 USD, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Summit Midstream zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vorwiegend mit negativen Themen rund um Summit Midstream.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Relative Strength-Index, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Summit Midstream.