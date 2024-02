Summit Midstream Partners LP Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Summit Midstream. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Summit Midstream, was einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 22 USD, was eine potenzielle Steigerung um 31,03 Prozent bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Summit Midstream verläuft bei 16,36 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 16,79 USD, was einem Abstand von +2,63 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 17,23 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 53,23 Punkten, was bedeutet, dass Summit Midstream weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Summit Midstream-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.