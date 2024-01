Summit Midstream Partners LP Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Summit Midstream liegt der aktuelle RSI-Wert bei 43,24, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Summit Midstream war überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was die neutrale Einschätzung bestätigt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Summit Midstream, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, vergeben insgesamt eine neutrale Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 22 USD, was einer positiven Entwicklung von 22,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt wird die Summit Midstream daher mit einer neutralen Einstufung bewertet, basierend auf den technischen und sozialen Analysen sowie den Analystenmeinungen.