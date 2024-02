Summit Materials Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Summit Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 16,87 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -7,21 Prozent, wobei Summit Materials aktuell 16,87 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Summit Materials in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an vier Tagen und negative Themen an fünf Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch eine verstärkte Diskussion über positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Summit Materials-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 12,39 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Summit Materials derzeit bei 34,76 USD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.