Summit Materials Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Aktuell weist die Summit Materials-Aktie einen RSI-Wert von 91 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 40,55, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Summit Materials gemäß der RSI-Bewertung.

Von den letzten 4 Analystenbewertungen zur Summit Materials-Aktie sind 2 positiv, 2 neutral und keine negativ. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 35,75 USD, was einen potenziellen Rückgang um 2,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (36,81 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Summit Materials-Aktie um 46 Prozent darunter. Innerhalb der "Baumaterialien"-Branche liegt die Aktie ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den Social Media-Kanälen bezüglich Summit Materials war in den letzten Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider, das in den roten Bereich zeigt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen über die Aktie führen zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Summit Materials aufgrund der RSI-Bewertung, Analysteneinschätzung, Branchenvergleich Aktienkurs und Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.