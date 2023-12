Summit Materials Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Summit Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 15,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Summit Materials eine Outperformance von +4,13 Prozent erzielt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 15,11 Prozent, und Summit Materials übertraf diesen Durchschnitt um 4,13 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Summit Materials-Aktie laut Analystenmeinung als "Gut" eingestuft. Die vorliegenden Bewertungen sind 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Summit Materials, und das Kursziel der Analysten beträgt 35,75 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -7,57 Prozent erzielen würde, da sie derzeit bei 38,68 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" seitens der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Summit Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,02 USD lag, was zu einer Abweichung von +17,14 Prozent beim letzten Schlusskurs von 38,68 USD führt und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,42 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +12,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Summit Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell ist die Summit Materials mit einem RSI-Wert von 7,84 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 28, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Summit Materials-Aktie daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".