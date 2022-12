Summit Materials Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

An der Börse New York notiert die Aktie Summit Materials am 28.12.2022, 09:19 Uhr, mit dem Kurs von 29.02 USD. Die Aktie der Summit Materials wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Summit Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Summit Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Summit Materials sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Summit Materials aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Summit Materials. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 38,33 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 32,09 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 29,02 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Summit Materials auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Summit Materials sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Summit Materials damit 73,38 Prozent unter dem Durchschnitt (64,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt 64,4 Prozent. Summit Materials liegt aktuell 73,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".