Aquila Services Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Aquila Services wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Aquila Services überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" bewertet wird.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Aquila Services-Aktie bei 14,12 GBP. Der letzte Schlusskurs von 20,5 GBP am letzten Handelstag ergibt eine Abweichung von +45,18 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,75 GBP zeigt eine Abweichung von +74,47 Prozent, wodurch Aquila Services auch auf dieser Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, wodurch die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf das Unternehmen Aquila Services, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen festgestellt wurden.