Summit Ascent Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Summit Ascent: Aktienanalyse zeigt schlechte Bewertungen

Die finanzielle Lage von Summit Ascent wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet, wobei das Ergebnis insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Summit Ascent mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,15 %) schlechter ab. Die Differenz von 6,15 Prozentpunkten führt zu der aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Summit Ascent-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,09 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,047 HKD liegt 47,78 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,05 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-6 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) herangezogen, das bei Summit Ascent mit 52,93 insgesamt 110 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" (25,23). Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Summit Ascent mit einer Rendite von -74,59 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 72 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche (-3,57 Prozent) liegt Summit Ascent mit einem Wert von -71,02 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine schlechte Bewertung der Aktie von Summit Ascent.