Summit Ascent Aktie: Finger weg?

Die Dividendenpolitik von Summit Ascent wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent liegt, was 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang und spiegelt somit die Ausschüttung an die Aktionäre wider.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Summit Ascent bei 52, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch hier als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Summit Ascent wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Summit Ascent mit einem Kurs von 0.045 HKD als -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt eingestuft, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -65,38 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht eine insgesamt "Schlechte" Einschätzung für die Aktie.