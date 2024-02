Summit Ascent Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyu":

Der Aktienkurs von Summit Ascent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -76,85 Prozent, was mehr als 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielte, liegt Summit Ascent mit einer Rendite von -76,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) von Summit Ascent. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Summit Ascent ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Summit Ascent. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Aktienkurs von Summit Ascent mit einem Kurs von 0,047 HKD inzwischen -6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -53 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Sollten Summit Ascent Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Summit Ascent jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Summit Ascent-Analyse.

Summit Ascent: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...