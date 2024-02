Summit Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Sentiment und Buzz um die Aktie der Summit wurden in den letzten Monaten analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Summit-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein neutrales Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,84 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für die Summit-Aktie.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Summit 23,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 26,75 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,77 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 28,57 USD, was zu einem Abstand von -6,37 Prozent führt und somit zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Summit bei 6,49, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,86 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.