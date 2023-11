Summit Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Summit liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Summit zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 66 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienbewegungen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Summit liegt bei 7,8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Gut" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Summit bei -25,98 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Summit mit 19,83 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Summit im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Rendite von 3,84 % aus, was 5330,37 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5334,22 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.