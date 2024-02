Summi Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Summi zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Veränderung der Stimmung für Summi zeigt kaum Bewegung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Für Summi liegt der RSI bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 93, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Summi beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Summi in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Summi eine Performance von -3,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -18,24 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,49 Prozent im Branchenvergleich für Summi. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Summi 14,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.