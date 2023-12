Summi Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation und wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Summi betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Summi weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,61, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird Summi also in diesem Punkt unserer Analyse als "neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs für Summi beträgt derzeit 0,08 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,11 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +37,5 Prozent und einer Bewertung von "gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 HKD, was zu einem Abstand von +22,22 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "gut" führt. Somit erhält Summi insgesamt die Gesamtnote "gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Summi beträgt 0, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" deutlich niedriger ist. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gute" Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Summi werden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "neutrale" Einschätzung hin, da die Aktivität im Netz mittel ist und die Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Insgesamt ergibt sich für Summi in diesem Bereich daher ebenfalls eine "neutrale" Einstufung.

Insgesamt wird Summi anhand der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse als "neutral" bewertet.