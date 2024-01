Summa Silver Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten zwei Wochen wurde Summa Silver von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Summa Silver liegt bei 76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Summa Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,53 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,465 CAD somit -12,26 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,49 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,465 CAD darunter (-5,1 Prozent Abweichung). Damit erhält die Summa Silver-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass Summa Silver über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Summa Silver in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".