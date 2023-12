Sumitomoika Chemicals Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Sumitomo Seika Chemicals beträgt der RSI 76,92, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54,91, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht" Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sumitomo Seika Chemicals eher neutral diskutiert. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, aber in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen für Sumitomo Seika Chemicals, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sumitomo Seika Chemicals bei 4496,9 JPY verläuft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4710 JPY, was einen Abstand von +4,74 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -1,02 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".