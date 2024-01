Sumitomo Shoji Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Sumitomo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sumitomo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,1, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Sumitomo derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2871,2 JPY, womit der Kurs der Aktie (3076 JPY) um +7,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3091,17 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Bei den weichen Faktoren spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Sumitomo in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ist Sumitomo insgesamt als "Schlecht"-Wert zu bewerten.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Sumitomo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 28,51 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,3 Prozent im Branchenvergleich für Sumitomo. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Sumitomo 15,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.