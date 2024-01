Sumitomo Shoji Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Sumitomo-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Sumitomo-Aktie bei 39,81 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" kann Sumitomo mit einer Rendite von 29,41 Prozent in den letzten 12 Monaten punkten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sumitomo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2879,2 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 3147 JPY lag, was einer Abweichung von +9,3 Prozent entspricht und somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sumitomo eine Dividendenrendite von 4,21 % aus, was 1,29 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 %, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sumitomo-Aktie also gute Bewertungen in den Kategorien Branchenvergleich, technische Analyse und Dividende.