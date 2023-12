Sumitomo Shoji Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Derzeit schüttet Sumitomo höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Mit 4,21 % im Vergleich zu 2,92 % beträgt der Unterschied 1,3 Prozentpunkte. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sumitomo liegt bei 7,79, was 65 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (22,15). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Medien wurde Sumitomo in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird jedoch insgesamt als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion hat 6 Schlecht-Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht" Empfehlung gegeben.

Das langfristige Stimmungsbild für Sumitomo wird als "Schlecht" eingestuft, da die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat.