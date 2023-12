Sumitomo Shoji Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Derzeit schüttet Sumitomo höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Mit 4,21 % liegt die Dividendenrendite 1,3 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,92 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sumitomo wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugewiesen wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,79 ist die Aktie von Sumitomo derzeit 65 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einem KGV von 22,15. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was die Einstufung "Gut" aus fundamentaler Analyseperspektive ergibt.

Um zu beurteilen, ob die Sumitomo-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Sumitomo-Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.