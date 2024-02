Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Diskussionen über Sumitomo Mitsui in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen häuften sich positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. In Anbetracht dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Es wurden insgesamt fünf Handelssignale ermittelt, davon zwei positive und drei negative. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Sumitomo Mitsui im Hinblick auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Sumitomo Mitsui mit 25,16 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsbanken"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten 25,47 Prozent, wobei Sumitomo Mitsui 0,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Sumitomo Mitsui als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 Wert für Sumitomo Mitsui beträgt 36,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 Wert von 43,77 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 22,59 und liegt damit 59 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 14. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Sumitomo Mitsui auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

