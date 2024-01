Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Mitsui Trust Holdings":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sumitomo Mitsui diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Meinungsmarktinteresse an Sumitomo Mitsui weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "schlechte" Signale abgegeben wurden, mit zwei "schlechten" und keinen "guten" Signalen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sumitomo Mitsui derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2563,41 JPY, während der Aktienkurs bei 2848 JPY liegt, was einer Überperformance von +11,1 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 2738,71 JPY, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht und die Aktie somit als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sumitomo Mitsui im letzten Jahr eine Rendite von 36,68 Prozent erzielt, was 12,54 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 32,84 Prozent, und Sumitomo Mitsui übertrifft diesen Wert um 3,83 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 3,93 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung von 0,82 Prozent wird die Dividendenpolitik von Sumitomo Mitsui als "neutral" bewertet.