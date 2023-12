Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Sumitomo Mitsui eingenommen, wie aus der Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 4 negative Signale identifiziert, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht wird die Sumitomo Mitsui-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,77 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -1,19 Prozent und somit eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Sumitomo Mitsui mit einer Dividendenrendite von 3,93 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität über Sumitomo Mitsui im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Damit wird Sumitomo Mitsui insgesamt als "guter" Wert angesehen.