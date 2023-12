Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo Mitsui Trust Holdings":

In den letzten zwei Wochen wurde Sumitomo Mitsui von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 4 negative Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung erhält das Unternehmen daher eine negative Empfehlung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Sumitomo Mitsui derzeit eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent liegt. Daher erhält die Sumitomo Mitsui-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance hat Sumitomo Mitsui in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 36,68 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +1,46 Prozent im Vergleich zur Handelsbanken-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite sogar um 12,08 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein positives Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo Mitsui-Aktie der letzten 200 Handelstage um +5,77 Prozent abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine leicht überdurchschnittliche Dividendenrendite und positive Entwicklungen in Bezug auf die Aktienkurs-Performance sowie die technische Analyse.