Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Die Bewertung von Sentiment und Buzz für die Sumitomo Mitsui-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war im Vergleich zum Vormonat geringer, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sumitomo Mitsui im Finanzsektor eine Rendite von 25,16 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von 25,47 Prozent aufweist, liegt Sumitomo Mitsui nur 0,31 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Sumitomo Mitsui-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,59, was 59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Sumitomo Mitsui bei 3,75 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als neutrale Anlage eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.