Sumitomo Mitsui Financial Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Sumitomo Mitsui hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 68,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um 43,72 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sumitomo Mitsui eine Outperformance von +24,92 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 35,62 Prozent, was bedeutet, dass Sumitomo Mitsui mit einer Rendite von 33,02 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Sumitomo Mitsui festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Einblicke, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sumitomo Mitsui-Aktie beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, da auch hier Sumitomo Mitsui weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 32,46). Insgesamt erhält das Wertpapier somit auch auf Basis der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumitomo Mitsui bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche (KGV von 1075,4) deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 99 Prozent). Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Sumitomo Mitsui auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.